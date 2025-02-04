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Сандра Буллок выступила с заявлением из-за беспокойства за безопасность семьи

Актриса Буллок заявила, что беспокоится за безопасность семьи из-за мошенников
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Joel Ryan/Invision/AP

Актриса Сандра Буллок сделала заявление, обращенное к поклонникам, после того, как ее сестра Джезин столкнулась с мошенниками в социальных сетях. Об этом сообщает People.

«Безопасность моей семьи, а также невинных людей, которых используют в своих интересах, — моя забота. <…> Пожалуйста, имейте в виду, что меня нет ни в одной социальной сети», — сообщила звезда «Гравитации».

Накануне, поясняет People, младшая сестра актрисы Джезин Буллок-Прадо заявила, что мошенники выдают себя за нее, чтобы тем самым вымогать «тысячи долларов» у пользователей. По словам Джезин, ей поступают сообщения от мужчин, которые отдали деньги злоумышленникам ради того, чтобы пообщаться с ее сестрой.

13 января стало известно, что дизайнер из Франции Энн стала жертвой мошенника, представившегося Брэдом Питтом. Изначально с женщиной связалась якобы мать голливудского актера и сказала, что подыскивает сыну жену. Потом ей позвонил уже мошенник, который назвался Питтом, втерся в доверие, после чего попросил деньги на якобы лечение рака легких.

Из-за злоумышленника Энн ушла от мужа. Она также перевела ему $850 тыс. (почти 88 млн рублей. — прим. «Газеты.Ru»).

Ранее сообщалось, что блогерша Меган Маккейн назвала Бьянку Цензори заложницей и жертвой Канье Уэста.

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