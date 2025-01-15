Брэд Питт отреагировал на инцидент с француженкой, которая ушла от мужа ради него

Представитель Брэда Питта назвал ужасным инцидент с 53-летней француженкой, которая потеряла $850 тыс. (почти 88 млн рублей. — прим. «Газеты.Ru») из-за злоумышленника, который выдавал себя за звезду «Бойцовского клуба». Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

13 января стало известно, что дизайнер из Франции Энн стала жертвой мошенника, представившегося Брэдом Питтом. Изначально с женщиной связалась якобы мать голливудского актера и сказала, что подыскивает сыну жену. Потом ей позвонил уже мошенник, который назвался Питтом, втерся в доверие, после чего попросил деньги на якобы лечение рака легких. Из-за злоумышленника, сообщила Энн, она ушла от мужа.

«Ужасно, что мошенники пользуются сильной связью фанатов со знаменитостями. Но это важное напоминание о том, что не стоит отвечать на подобные обращения в интернете — особенно от актеров, которые не пользуются соцсетями», — заявил представитель Питта.

Также EW добавляет, что Энн подверглась буллингу в сети вскоре после того, как информация о случившемся стала публичной. Телеканал TF1 убрал из эфира эпизод, в котором француженка впервые рассказала об инциденте. TF1 заявил, что у Энн начались проблемы с психическим здоровьем из-за травли.

В сентябре 2024 года в Испании арестовали пять интернет-мошенников, которые обманули двух женщин на $350 тыс. (чуть больше 36 млн рублей), выдавая себя за Питта.

Ранее стало известно, что режиссеру М. Найту Шьямалану предъявили иск на 8 млрд рублей по делу о плагиате.