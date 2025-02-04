Дочь экс-сенатора США Джона Маккейна назвала Канье Уэста «мерзким куском мусора»

Дочь бывшего сенатора США Джона Маккейна, блогерша Меган Маккейн назвала Бьянку Цензори «заложницей и жертвой» Канье Уэста после ее скандального выхода на церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом сообщает Independent.

2 февраля Бьянку Цензори, как утверждают СМИ, выгнали с 67-й церемонии вручения премии «Грэмми» из-за откровенного наряда. Знаменитость вышла на красную дорожку в абсолютно прозрачном платье без белья.

«Я просто хочу, чтобы Канье Уэст оставил нас всех в покое. Он отвратительный, мерзкий кусок мусора, а его жена выглядит жертвой и заложницей», — заявила Маккейн.

Согласно Independent, блогерша удалила свой комментарий вскоре после публикации. Представитель Маккейн назвал удаление случайностью, пояснив, что блогерша по-прежнему считает Канье Уэста «мерзкой свиньей».

Недавно сообщалось, что жену Канье Уэста обвинили в пагубном влиянии на детей после выхода на «Грэмми». В сети завирусилось фото, на котором видно, как маленький мальчик с озадаченным видом смотрит на Канье Уэста и полностью обнаженную Бьянку Цензори на красной дорожке. Интернет-пользователи считают, что модель могла испортить психику ребенку своим нарядом.

Ранее сообщалось, что писателя Нила Геймана обвинили в торговле людьми.