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Звезда «Английского пациента» возглавила жюри Каннского кинофестиваля

Актриса Бинош стала председателем жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля
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Vianney Le Caer/Invision/AP

Звезда фильмов «Английский пациент» и «Шоколад» Жюльет Бинош возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили организаторы французского киносмотра.

60-летняя актриса призналась, что с нетерпением ждет возможности занять кресло председателя жюри основного конкурса и поделиться жизненным опытом с членами жюри и зрителями.

«В 1985 году я впервые поднялась по ступеням Дворца фестиваля с энтузиазмом и переживаниями молодой актрисы. Я вообразить не могла, что через 40 лет вернусь спустя в качестве председателя жюри», — высказалась она.

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.

Жюльет Бинош родилась 9 марта 1964 года в Париже. Международная популярность пришла к ней, когда на экраны вышла картина польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского «Три цвета: Синий». Всего Бинош снялась в более чем 60 фильмах. Жизнь и карьера звезды, в 2024 году отпраздновавшей юбилей — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее была названа стоимость билета на церемонию вручения премии «Оскар» для россиян.

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