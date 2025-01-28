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Названа стоимость билета на «Оскар» для россиян

Россиянам предложили купить билет на «Оскар» за 10 млн рублей
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A.M.P.A.S/via Reuters

Названа стоимость билета на церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» для россиян. Цену от ресейлера узнал Telegram-канал «Звездач».

Билет на балкон, пишет канал, можно купить за $100 тысяч (почти 10 млн рублей). Сейчас на билет такого класса сформирована очередь из потенциальных покупателей.

Ресейлер, по данным издания, обещает не только посещение премии, но и «постарается согласовать» мировой модный бренд, который предоставит платье или костюм и аксессуары. Перелет, питание и проживание в стоимость билета не входят.

Накануне стало известно, что российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее был раскрыт гонорар Юры Борисова за один съемочный день.

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