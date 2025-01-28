Названа стоимость билета на «Оскар» для россиян

Россиянам предложили купить билет на «Оскар» за 10 млн рублей

Названа стоимость билета на церемонию вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» для россиян. Цену от ресейлера узнал Telegram-канал «Звездач».

Билет на балкон, пишет канал, можно купить за $100 тысяч (почти 10 млн рублей). Сейчас на билет такого класса сформирована очередь из потенциальных покупателей.

Ресейлер, по данным издания, обещает не только посещение премии, но и «постарается согласовать» мировой модный бренд, который предоставит платье или костюм и аксессуары. Перелет, питание и проживание в стоимость билета не входят.

Накануне стало известно, что российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее был раскрыт гонорар Юры Борисова за один съемочный день.