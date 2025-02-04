США потратили тысячи долларов на трансгендерную оперу в Колумбии

Новый пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт раскритиковала некоторые программы Агентства США по международному развитию (USAID), касающиеся культуры и искусства. Ее цитирует The Sun.

В частности, она считает безумием то, что США потратили тысячи долларов на инициативы, касающиеся ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-повестки и инклюзивности за рубежом.

«$70 тысяч на постановку мюзикла о разнообразии и инклюзивности в Ирландии, $47 тысяч долларов на трансгендерную оперу в Колумбии, $32 тысячи долларов на трансгендерный комикс в Перу. Не знаю, как вы, но как американский налогоплательщик я не хочу, чтобы мои доллары шли на эту чушь, и я знаю, что американский народ тоже этого не хочет», — высказалась Ливитт.

Возглавивший департамент эффективности государственного управления миллиардер Илон Маск, по ее словам, должен будет по поручению президента США Дональда Трампа исключить подобные «злоупотребления» и «мошеннические схемы».

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