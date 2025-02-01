Администрация Трампа напомнила Селене Гомес о последствиях нелегальной миграции

Администрация президента США Дональда Трампа напомнила певице Селене Гомес о последствиях нелегальной миграции, какими их видят американские власти. В официальном аккаунте Белого дома в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появился посвященный певице пост.

Белый дом опубликовал ролик, в котором матери, потерявшие дочерей из-за нападения нелегальных мигрантов на девушек, раскритиковали поддержавшую мигрантов Гомес.

«Отважным матерям есть что сказать Селене Гомес и тем, кто выступает против защиты наших границ», — говорится в подписи к ролику.

Женщины на видео поделились своим горем и обвинили Гомес в «сочувствии к беззаконию».

«Никто, кроме нас, матерей, не встал, чтобы закричать о наших детях», — сказала одна из женщин.

Селена Гомес — американка мексиканского происхождения в третьем поколении. Недавно она опубликовала в социальных сетях ролик, в котором плача заявила, что на «ее людей» нападают и выгоняют из страны. После критики Гомес удалила видео.

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