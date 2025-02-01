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В Гонконге возобновили показ оперы про Трампа на фоне введения пошлин против КНР

Театр Sunbeam в Гонконге возобновил показ аншлаговой оперы про Дональда Трампа
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sunbeamtheatre.com

Театр Sunbeam («Театр Солнечного луча») в Гонконге возобновил показ кантонской оперы об американском президенте Дональде Трампе. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Показы оперы пройдут 1-3 февраля, постановка оказалась аншлаговой — все билеты на нее раскуплены.

Постановка «Шоу Трампа» дебютировала в театре в 2019 году во время первого президентского срока республиканца. В 2021 году был представлен обновленный вариант постановки, а для показа в 2025 году создатель оперы Эдвард Ли Куймин вновь обновил. Он ввел персонажей Камалы Харрис и Илона Маска, а также эпизод с покушением на Трампа, закончившийся ранением на тот момент будущего президента в ухо.

По словам Ли Куймина, эта опера на кантонском была единственной, которая привлекала в театр молодую аудиторию. В марте «Театр Солнечного луча» закроется после 53 лет работы.

Возобновление оперы о Трампе на гонконгской сцене произошло на фоне введения новых пошлин США на экспорт из КНР.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт накануне заявила, что Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля. Трамп введет пошлину в 25% против Мексики и Канады, а также на 10% против Китая.

Ранее Снуп Догг ответил на хейт из-за участия в «криптовалютном балу» в честь Трампа.

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