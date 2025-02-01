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Машков объяснил номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Машков: талант и коллектив помогли Юре Борисову номинироваться на «Оскар»
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«Атмосфера кино»

Российский актер, режиссер и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков объяснил номинацию актера Юры Борисова на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» его талантом и коллективом, передает ТАСС.

По мнению Машкова, иностранных исполнителей выдвигают на получение такой премии только после того, как они стали известными на родине. Это еще одна возможность обратить внимание на Россию как на «величайшую кино- и театральную страну».

«Помогли ему (Юре Борисову. — «Газета.Ru») его талант и тот коллектив, в который он попал. Ведь кино — это особенная деятельность, основы кино лежат в фотографиях, которых просто много в секунду. А основа театра — живой артист, нет дублей в театре», — сказал Машков.

23 января Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). 5 января Борисов не получил «Золотой глобус» в этой же номинации, награда за лучшую мужскую роль второго плана тогда досталась Калкину.

Ранее Юра Борисов захотел залезть в темное место.

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