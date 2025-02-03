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Семенович ответила Водонаевой на критику «бабкиных балахонов» и возлюбленного

Певица Семенович посоветовала Водонаевой быть добрее
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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не понимает критику блогерши Алены Водонаевой в адрес ее стиля на Мальдивах.

Семенович напомнила, что Водонаева – не стилист, чтобы обсуждать ее наряды. Она заявила, что не обязана нравится Алене. В шоу «Шортсы» блогерша раскритиковала стиль певицы на отдыхе. По словам Водонаевой, ей нравится, когда Семенович открывает свои стройные ноги, а не «надевает бабкины балахоны и скачет по Мальдивам со своей парочкой».

Семенович отметила, что на Мальдивах все ходят в «пляжных балахонах» из-за жары и влажности. По ее словам, нормальные свободные люди не наряжаются там в вечерние платья.

«Но что меня больше поразило, так это то, что Алена прошлась по моему молодому человеку, сказав, что я скачу по Мальдивам «с вот этим вот». С «этой парочкой», как она выразилась. Это не вот этот вот, это мой любимый мужчина. У него есть имя», — заявила исполнительница.

Семенович посоветовала Водонаевой быть добрее. По ее мнению, возможно, тогда жизнь блогерши «заиграет новыми классными красками».

Ранее Анна Семенович вспомнила о неудачной пластике.

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