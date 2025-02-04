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Эрнст согласился возглавить Международный союз КВН

Гендиректор Первого канала Эрнст станет президентом Международного союза КВН
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст согласился стать президентом Международного Союза КВН. Об этом сообщается на сайте «Клуба веселых и находчивых».

Согласно пресс-релизу, это произошло 25 февраля, после того как ведущий Александр Масляков — младший огласил списки участников главных лиг КВН в новом сезоне. Эрнст присутствовал при этом в режиме прямой трансляции. Когда он подключился, ведущий обратился в нему и подложил стать президентом Международного Союза КВН. Эрнст ответил согласием, а также пообещал участникам фестиваля творческое сотрудничество.

В прошлом ноябре внучка Александра Маслякова Таисия выступила ведущей на юмористическом шоу «Лига Городов». В комментариях под анонсом передачи интернет-пользователи написали, что она хорошо показала себя в роли ведущей и работает на площадке «не хуже отца». Работа на шоу стала для девушки не первой, до этого она вела детский КВН.

Ранее Ида Галич назвала КВН сектой.

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