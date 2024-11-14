Внучка Маслякова стала ведущей юмористического шоу на ТНТ

Внучка Александра Маслякова Таисия выступила ведущей на юмористическом шоу «Лига Городов» на ТНТ. Об этом стало известно из анонса очередного выпуска программы в VK.

Маслякова пообщалась с участниками проекта и судьями. Для шоу девушка надела серый пиджак поверх белого топа, разбавив образ ярко-красной помадой.

Таисия Маслякова родилась в 2006 году в браке журналистки Ангелины Мармеладовой и телеведущего Александра Маслякова, сына руководителя «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова. Работа на ТНТ стала для девушки не первой, до этого она вела детское «КВН». Сейчас она также учится в МГИМО на факультете управления и политики.

В комментариях под анонсом «Лиги Городов» интернет-пользователи посчитали, что Маслякова-младшая хорошо показала себя в роли ведущей программы. Один из зрителей отметил, что девушка работает на площадке «не хуже отца».

Руководителя «КВН» Александра Маслякова не стало 8 сентября в Москве в возрасте 82 лет. В последние годы Масляков редко принимал участие в играх КВН, которые вел с 1964 года. Причиной тому стало ухудшение его здоровья из-за рака легких.

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