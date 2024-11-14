Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Внучка Маслякова стала ведущей юмористического шоу на ТНТ

Внучка Маслякова Таисия появилась в качестве ведущей на программе «Лига Городов»

close
Международный союз КВН/VK

Внучка Александра Маслякова Таисия выступила ведущей на юмористическом шоу «Лига Городов» на ТНТ. Об этом стало известно из анонса очередного выпуска программы в VK.

Маслякова пообщалась с участниками проекта и судьями. Для шоу девушка надела серый пиджак поверх белого топа, разбавив образ ярко-красной помадой.

Таисия Маслякова родилась в 2006 году в браке журналистки Ангелины Мармеладовой и телеведущего Александра Маслякова, сына руководителя «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова. Работа на ТНТ стала для девушки не первой, до этого она вела детское «КВН». Сейчас она также учится в МГИМО на факультете управления и политики.

В комментариях под анонсом «Лиги Городов» интернет-пользователи посчитали, что Маслякова-младшая хорошо показала себя в роли ведущей программы. Один из зрителей отметил, что девушка работает на площадке «не хуже отца».

Руководителя «КВН» Александра Маслякова не стало 8 сентября в Москве в возрасте 82 лет. В последние годы Масляков редко принимал участие в играх КВН, которые вел с 1964 года. Причиной тому стало ухудшение его здоровья из-за рака легких.

Ранее сообщалось, что Лолита перепела Пугачеву на юбилее Крутого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами