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Ида Галич назвала КВН сектой

Блогерша Ида Галич заявила, что на КВН невозможно заработать

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galichida/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась в интервью Юлии Меньшовой, что КВН «запустили».

Галич назвала КВН сектой. Как отметила блогерша, люди несут свои деньги и тратят время «чужому дяденьке» для того, чтобы выступить на сцене. Телеведущая объяснила, что участники команд должны отдавать взнос, чтобы поучаствовать в юмористической игре.

«Плюс, когда ты поднимаешься повыше, тебе нужны авторы. Ты несешь деньги авторам, чтобы они могли расписаться. Не написали все ДЗ, а помогли. Плюс к этому мы берем реквизит. Шоу, кордебалет, подпевки – это все дорого. Это такой миф, что КВН ничего не стоит», — поделилась телеведущая.

Галич отметила, что такое состояние КВН помогло Вячеславу Дусмухаметову успешно развить Comedy Club и другие проекты, так как для комиков не было альтернатив. Блогерша отметила, что на КВН нельзя заработать.

«Он смог дать заработать денег людям, которые в это вкладывались эмоционально, физически, ресурсно. А КВН немножечко про то, чтобы взять», — рассказала блогерша.

Галич вспомнила, как 6 лет вкладывалась в КВН, чтобы ее впервые показали на Первом канале в 12 часов ночи. При этом телеведущая призналась в любви к КВНу.

«Я его обожаю и боготворю. Но если бы это не было связано с каким-то самодурством, и если бы они могли переключиться вовремя к людям, которые с открытыми ртами смотрят, — все сложилось бы иначе», — заявила Галич.

Ранее Ида Галич рассказала о переживаниях на съемках с Цыгановым.

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