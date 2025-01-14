Няня сына Нила Геймана и еще семь женщин обвинили писателя в домогательствах и насилии

Как минимум восемь женщин обвинили британского писателя Нила Геймана, известного по серии комиксов «Песочный человек» и роману «Американские боги», в сексуальном насилии, пишет The Vulture.

Как сообщает журнал, первые обвинения были выдвинуты в июле прошлого года. Женщины утверждают, что писатель их сексуально домогался, а также принуждал и совершал насилие в их отношении.

Автор статьи выяснила, что все эпизоды произошли, когда Гейман жил в США, Британии и Новой Зеландии. Пять из потенциальных пострадавших были его фанатками, двое работали на него, а бывшую няню его сына Скарлетт Павлович наняла жена писателя. Павлович жаловалась на мужчину в полицию в 2023-м, но дело было закрыто.

По словам экс-няни, Гейман многократно насиловал ее, в том числе один раз в присутствии своего сына. Писатель настаивал на том, что все происходило по взаимному согласию.

В прошлом сентябре съемки третьего сезона «Благих знамений» и еще двух экранизаций по мотивам романов писателя были приостановлены из-за того, что его обвинили в домогательствах.

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