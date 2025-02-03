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«Переболел раком, хотя мог лежа»: болезнь Кушанашвили стала предметом насмешек комиков

Комики из «Большой прожарки» высмеяли рак шоумена Кушанашвили
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В VK Видео вышел новый выпуск комедийного хейт-шоу «Большая прожарка», в котором комики высмеяли нового гостя — журналиста Отара Кушанашвили.

В «прожарке» шоумена поучаствовали Вика Складчикова, Сатир, Иван Абрамов, Роман Косицын, Надя Джабраилова, Динара Курбанова, Сергеич и Саша Ваш. В частности, они посмеялись над тем, как журналист заболел онкологическим заболеванием и вылечился от него.

«Отар, ты точно легенда, ну просто стопроцентная. Слушайте, я не хочу шутить на тему болезни Отара, я просто надеюсь, что все мои шутки будут доброкачественные», — сказал Роман Косицын.

В свою очередь, Надя Джабраилова пошутила о том, что у Отара из-за химиотерапии выпало много волос, теперь у него их нормальное количество.

Кушанашвили не остался в долгу и ответил комикам.

«Как видите, Роман Косицын не сдается и продолжает выступать. Рома, ты же начинал, когда невесте Лепса было минус 11 лет. Ну оно, может, не твое, Рома?!» — спросил он.

Высказался Кушанашвили и о ведущем проекта Азамате Мусагалиеве.

«Содержит футбольную команду в Медиалиге, которая всем проигрывает. Записывает на фиг никому не нужные песни и зачем-то создал Сашу Ваша», — заявил он.

Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. 1 октября в Москве успешно прооперировали Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

Накануне он рассказал о своих сожалениях во время борьбы с раком.

Ранее Отар Кушанашвили тайно женился во время борьбы с раком.

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