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Отар Кушанашвили тайно женился во время борьбы с раком

Жена Кушанашвили Фролова сообщила, что официально вышла замуж за шоумена
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otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Отара Кушанашвили Ольга Фролова сообщила в шоу «Ты не поверишь!», что официально вышла замуж за телеведущего.

Фролова призналась, что она и Кушанашвили поженились летом 2024 года. На тот момент они были в отношениях 20 лет. У пары есть общий сын Даниил, которому сейчас 15 лет. По словам жены шоумена, они приняли решение о браке из-за онкологического заболевания Отара.

«Дело в том, что в больнице же могут посещать только первые родственники. Поэтому я не могу сказать, что это вызвало у него огромный восторг и радость», — поделилась супруга телеведущего.

Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. Телеведущий рассказывал, что платил за один лекарственный укол по 10 тысяч рублей. Ему делали процедуры 2 раза в день на протяжении трех месяцев.

1 октября в Москве успешно прооперировали Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

Ранее Кушанашвили рассказал о помощи Пугачевой в борьбе с раком.

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