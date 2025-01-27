Отар Кушанашвили тайно женился во время борьбы с раком

Жена Отара Кушанашвили Ольга Фролова сообщила в шоу «Ты не поверишь!», что официально вышла замуж за телеведущего.

Фролова призналась, что она и Кушанашвили поженились летом 2024 года. На тот момент они были в отношениях 20 лет. У пары есть общий сын Даниил, которому сейчас 15 лет. По словам жены шоумена, они приняли решение о браке из-за онкологического заболевания Отара.

«Дело в том, что в больнице же могут посещать только первые родственники. Поэтому я не могу сказать, что это вызвало у него огромный восторг и радость», — поделилась супруга телеведущего.

Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. Телеведущий рассказывал, что платил за один лекарственный укол по 10 тысяч рублей. Ему делали процедуры 2 раза в день на протяжении трех месяцев.

1 октября в Москве успешно прооперировали Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

Ранее Кушанашвили рассказал о помощи Пугачевой в борьбе с раком.