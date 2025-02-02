Кушанашвили рассказал о своих сожалениях во время борьбы с раком

Шоумен Кушанашвили пожалел во время борьбы с раком, что оскорблял людей

Журналист, шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили признался в интервью Даниилу Смирнову, что о многом пожалел во время борьбы с раком.

Одним из его главных сожалений стали ссоры с людьми. Кушанашвили не мог вспомнить причины конфликтов с разными людьми, пока лежал в больнице. Как уточнил телеведущий, все ссоры стали для него незначительными. После победы над раком журналист решил восстановить связь и помириться.

«Я был слишком суров с отдельными людьми. Я это быстро исправляю сейчас. Я задал себя целью! <...> Восстанавливаю отношения, кроме тех, кто совсем Гитлер. Я не могу вспомнить… Это не стоит выеденного яйца! Ни одна ссора. Если, конечно, не оскорбили твою маму, детей твоих обидели, папу твоего», — поделился журналист.

Кушанашвили также пожалел, что не был достаточно заботлив с семьей.

«Сожалел, что брата недолюбил, маму и папу недолюбил. С детьми поласковее надо было быть. Я открывал глаза, начинал перебирать, думаю: «Господи, что тебе мешало обнять всех в тот момент», — рассказал шоумен.

Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. 1 октября в Москве успешно прооперировали Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.

Ранее Отар Кушанашвили тайно женился во время борьбы с раком.