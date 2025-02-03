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Анонимный звонок сорвал концерт блогерши-миллионницы Миланы Хаметовой

В Казани перенесли концерт блогерши Хаметовой из-за анонимного звонка
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milana_khametova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концерт блогерши-миллионницы Миланы Хаметовой перенесли в Казани. Об этом сообщает KazanFirst.

Выступление 2 февраля сорвал анонимный звонок, уточнили организаторы концерта Миланы Хаметовой в казанском КРК «Пирамида». За полчаса до начала мероприятия была проведена экстренная эвакуация КРК «Пирамида». Все посетители и персонал были выведены из здания, к месту прибыли несколько автомобилей полиции.

Шоу было перенесено на новую дату — 3 февраля.

Площадку проверили, все билеты остались действительными на новую дату. Организаторы и администрация площадки заявили, что в день проведения концерта будут предприняты дополнительные меры безопасности.

«Решение о переносе концерта принято для обеспечения максимального комфорта и безопасности зрителей, так как ни одна из служб не могла гарантировать время окончания проверки», — уточнили организаторы.

Накануне Милана Хаметова рассказала, о чем мечтает после покупки дома.

Ранее выступление Zivert отменили в Екатеринбурге.

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