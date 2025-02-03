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Выступление Zivert отменили в Екатеринбурге

Имя певицы Zivert пропало из афиши музыкального шоу в Екатеринбурге
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Екатеринбурге имя певицы Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) пропало с афиш масштабного фестиваля Big Love Show. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, имя Zivert стояло первым в анонсе артистов шоу. Фестиваль пройдет на Урале 9 февраля. Спустя неделю, как утверждает Ura.ru, информация об участии артистки в мероприятии пропала. Известно, что исполнительница выступит 7 февраля на Big Love Show в Санкт-Петербурге.

21 февраля 2024-го Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. 33-летняя певица заявляла, что проблемы со здоровьем преследуют ее уже давно, но недуг стал прогрессировать. Zivert призналась, что до последнего времени пыталась игнорировать боль, концентрируясь на работе и заглушая ее обезболивающими.

4 июля артистка анонсировала гастрольный тур впервые после болезни. Он начался 5 сентября в Сочи. Артистка выступила в Ростове-на-Дону, Омске, Тюмени, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Перми.

Ранее у Zivert нашли долги по ЖКХ.

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