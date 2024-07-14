14-летняя блогерша рассказала, о чем мечтает после покупки дома

Блогерша Милана Хаметова призналась в беседе с Super.ru, что ей уже не о чем мечтать.

«У меня была мечта — завести собачку. Она исполнилась. Я хотела купить дом. Это тоже исполнилось», — призналась 14-летняя знаменитость.

При этом Хаметова отметила, что хотела бы побывать в Париже или Милане.

В конце мая блогерша рассказывала, что четыре года копила на дом в Москве вместе с матерью. Она приобрела трехэтажный особняк, когда ей было 13 лет.

В 2023 году Хаметова вошла в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30», став самой молодой номинанткой. При этом точная сумма ее заработка неизвестна.

С 2020 года Хаметова сотрудничает с блогером Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Тогда Манукян создал свой TikTok-хаус, в котором обучал молодых блогеров. Позднее к нему подключилась Хаметова, с которой Дава заключил эксклюзивный продюсерский контракт. В соцсетях Хаметова часто публикует музыкально-развлекательный контент, а в 2021-м блогерша записала песню «Умка», клип к которой набрал более 90 млн просмотров.

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