Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

14-летняя блогерша рассказала, о чем мечтает после покупки дома

Несовершеннолетняя блогерша Хаметова заявила, что ей больше не о чем мечтать

close
100%
milana_khametova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Милана Хаметова призналась в беседе с Super.ru, что ей уже не о чем мечтать.

«У меня была мечта — завести собачку. Она исполнилась. Я хотела купить дом. Это тоже исполнилось», — призналась 14-летняя знаменитость.

При этом Хаметова отметила, что хотела бы побывать в Париже или Милане.

В конце мая блогерша рассказывала, что четыре года копила на дом в Москве вместе с матерью. Она приобрела трехэтажный особняк, когда ей было 13 лет.

В 2023 году Хаметова вошла в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30», став самой молодой номинанткой. При этом точная сумма ее заработка неизвестна.

С 2020 года Хаметова сотрудничает с блогером Давой (настоящее имя — Давид Манукян). Тогда Манукян создал свой TikTok-хаус, в котором обучал молодых блогеров. Позднее к нему подключилась Хаметова, с которой Дава заключил эксклюзивный продюсерский контракт. В соцсетях Хаметова часто публикует музыкально-развлекательный контент, а в 2021-м блогерша записала песню «Умка», клип к которой набрал более 90 млн просмотров.

Ранее сооснователь VK Fest раскрыл необычные райдеры звезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами