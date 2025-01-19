Жена Юрия Николаева ответила на слухи о проблемах с памятью у мужа

Жена Юрия Николаева Элеонора опровергла, что ее муж страдает провалами в памяти

Жена Юрия Николаева Элеонора опровергла в беседе с NEWS.ru, что телеведущий страдает от провалов в памяти.

Николаева отметила, что разговаривала с ним недавно и никаких трудностей не было.

«Все до крупиночки помнит. Все нормально, постепенно. Перелом-то есть, конечно. А так все нормально. С головой у него всегда все хорошо. Всех вам благ», — заявила жена артиста.

13 января Telegram-канал Mash сообщил, что Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников. Телеведущий получил перелом бедра, когда споткнулся о мебель в своем доме. В больнице ему провели срочную операцию, после которой он лежал в реанимации. К моменту обнародования информации о госпитализации артиста в СМИ Николаева уже перевели в обычную палату.

18 января Telegram-канал Mash утверждал, что Николаев якобы стал забывать свое имя, родных и место, в котором находится.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

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