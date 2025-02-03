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Рэпера Пи Дидди госпитализировали из тюрьмы

TMZ: рэпера Пи Дидди госпитализировали из тюрьмы с болью в колене
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Donald Traill/AP

Рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом Пи Дидди, госпитализировали в больницу Нью-Йорка с болью в колене. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

По информации издания, артиста госпитализировали еще 30 января. Как уточнили журналисты, музыканта доставили в больницу Бруклина.

«Я не могу комментировать ничего, связанного с перемещениями заключенных. Кроме того, я не буду комментировать ничего, связанного с возможными медицинскими проблемами», — сказал адвокат Пи Дидди Марк Агнифило.

17 сентября Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

20 января певица Сара Риверс обвинила рэпера Пи Дидди в каннибализме. Артистка вспомнила, что Комбс вышел из себя на съемках шоу «Создавая группу» для MTV и сказал коллеге: «Ты так меня злишь, что я хочу съесть твою плоть».

Ранее экс-ассистент рассказал об извращенных просьбах Пи Дидди.

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