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Шаляпин рассказал о своем самом худшем подарке

Певец Прохор Шаляпин назвал звезду на небе самым худшим подарком
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Саид Гаджиев/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин рассказал в Telegram-канале, что ему подарили звезду на небе.

Шаляпин назвал это самым худшим подарком. Он считает его бессмысленным.

«Нет, мне вот это, знаете, звезды на небе, ветер в поле… Мне не нравятся такие подарки. Ну, представляете, тебе дают сертификат, и там написано: «Звезда такая-то на небе твоя». Зачем это надо?» — отметил исполнитель.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше его на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. А третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис. Бизнесвумен не стало в сентябре 2021 года.

В январе 2025-го Шаляпин признался, что готов к новому браку. Артист отметил, что его жена не обязательно должна быть богатой. Для него важны чувства в отношениях. Он считает, что «любовь не выбирают». Цвет глаз и волос возлюбленной для него не важны. Он хочет видеть перед собой красивую, умную и добрую женщину.

Ранее Шаляпин объяснил, почему не хочет применять «Оземпик».

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