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Создатели мультфильма «Ежик в тумане» объяснили намерение судиться с Центробанком

Юрист Осипов: «Союзмультфильм» не может распоряжаться правом на «Ежика в тумане»
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Банк России

«Союзмультфильм» не имеет отношения к изображению «Ежика в тумане» на юбилейных монетах Центробанка. Именно поэтому художник-постановщик мультфильма Франческа Ярбусова подала в суд на Банк России, объяснил юрист по авторскому праву, представитель Ярбусовой и режиссера Юрия Норштейна Виктор Осипов.

Напомним, Ярбусова обвинила ЦБ в нарушении авторских прав и использовании ее интеллектуальной деятельности без разрешения и указания авторства после выпуска монет в 2024 году. Регулятор ссылается на договор с «Союзмультфильмом», однако, по словам Осипова, к мультфильму организация отношения не имеет.

«В Гражданском кодексе того периода было положение о том, что права на фильм принадлежат киностудии, а права на все остальное принадлежат людям, которые это создавали», — заявил он.

Что касается монеты, то изображение на ней скопировано с книжного образа авторства все той же Ярбусовой, к которому «Союзмультфильм» не относится. Юрист отметил, что пока неясно, была ли это ошибка ЦБ или ему изначально прислали неверную картинку, но подчеркнул, что в любом случае выпуск монет нарушает право автора на неприкосновенность произведения, так как в изображение внесены изменения, а его автор не указан.

Отметим, что пока вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда Москвы не решен.

Ранее ЦБ выпустил серебряную монету в память о творчестве Леонида Гайдая.

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