Алла Довлатова рассказала о мерах безопасности в «Алых парусах» после покушения

Ведущая Алла Довлатова рассказала о мерах безопасности в ЖК «Алые паруса», где 3 февраля произошел взрыв. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам Довлатова, меры были усилены после покушения в 2021 году в местном фитнес-клубе на вора в законе Альберта Рыжего. После этого, рассказала она, на КПП на всех посторонних, кто не проживал в ЖК, требовалось писать их полные Ф. И. О., чтобы они могли войти на территорию.

Спустя время, как утверждает Довлатова, меры безопасности ослабли.

3 февраля в столичном ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, предварительно, с целью покушения на основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Саркисяна и его охранника спасти не удалось, еще четверо людей, в том числе жительница подъезда, находятся в тяжелом состоянии.

СВУ заложили незадолго до взрыва в диван в холле, это мог сделать человек под видом курьера. Армен Саркисян был объявлен Украиной в международный розыск. Основанный им добровольческий батальон в ДНР сейчас в составе ВС РФ участвует в боевых действиях в Курской области.

Ранее стало известно, что прямо над местом взрыва в ЖК «Алые паруса» находится частная школа.