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Шаляпин не исключил роман с уборщицей

Певец Прохор Шаляпин заявил, что может влюбиться в уборщицу
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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин признался в интервью «Леди Mail», что готов к новому браку.

Шаляпин отметил, что его жена не обязательно должна быть богатой. Для него важны чувства в отношениях. Он считает, что «любовь не выбирают». Цвет глаз и волос возлюбленной для него не важны. Он хочет видеть перед собой красивую, умную и добрую женщину.

«Хоть я и постоянно шучу, что женюсь только на старой и богатой, на самом деле я такой эмоциональный человек, что могу влюбиться и в уборщицу. Хотя, безусловно, от невесты, которая сделала бы мою жизнь еще более сытой, я бы не отказался, но тут уж как получится», — поделился артист.

По словам Шаляпина, он не хочет, чтобы будущая жена «запилила» его в семейной жизни.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше его на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. А третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис. Бизнесвумен не стало в сентябре 2021 года.

Ранее Шаляпин пожаловался на «святые картинки» в Рождество.

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