Шаляпин объяснил, почему не хочет применять «Оземпик»

Певец Прохор Шаляпин пожаловался в беседе с «Леди Mail», что поправился.

Шаляпин набрал вес из-за сбившегося режима работы. У него могут быть съемки как ночью, так и ранним утром. По словам артиста, его организм «в шоке». Певец также не ограничивает себя в еде. Он любит молочную продукцию и сладкое.

«Торт шоколадкой прямо посреди ночи могу заесть. Как поправился, сразу заметил, что вес прибавил мне возраста, к сожалению. Жир отложился на животе, боках — смотреть на это мне грустно», — поделился исполнитель.

Как отметил Шаляпин, он не планирует применять «Оземпик». Артист пояснил, что труслив для таких экстремальных мер. Помимо этого, певец считает, что препарат старит лицо.

«Я замечаю, как те, кто его колют, ходят потом тощие, но с чахлыми физиономиями», — рассказал артист.

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.

В сентябре 2024-го телеведущая Дана Борисова рассказала о «жутких» побочных эффектах из-за «Оземпика». Она призналась, что начала слепнуть из-за препарата и дважды теряла сознание.

Ранее Виктория Боня призналась, что пользовалась «Оземпиком».