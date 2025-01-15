Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шаляпин объяснил, почему не хочет применять «Оземпик»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что боится применять «Оземпик»
close
Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин пожаловался в беседе с «Леди Mail», что поправился.

Шаляпин набрал вес из-за сбившегося режима работы. У него могут быть съемки как ночью, так и ранним утром. По словам артиста, его организм «в шоке». Певец также не ограничивает себя в еде. Он любит молочную продукцию и сладкое.

«Торт шоколадкой прямо посреди ночи могу заесть. Как поправился, сразу заметил, что вес прибавил мне возраста, к сожалению. Жир отложился на животе, боках — смотреть на это мне грустно», — поделился исполнитель.

Как отметил Шаляпин, он не планирует применять «Оземпик». Артист пояснил, что труслив для таких экстремальных мер. Помимо этого, певец считает, что препарат старит лицо.

«Я замечаю, как те, кто его колют, ходят потом тощие, но с чахлыми физиономиями», — рассказал артист.

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.

В сентябре 2024-го телеведущая Дана Борисова рассказала о «жутких» побочных эффектах из-за «Оземпика». Она призналась, что начала слепнуть из-за препарата и дважды теряла сознание.

Ранее Виктория Боня призналась, что пользовалась «Оземпиком».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами