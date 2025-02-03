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«Тараканов нет»: стало известно, в каком состоянии был номер Яниса Тиммы в отеле

Менеджер отеля, где не стало баскетболиста Тиммы, рассказала об условиях его проживания
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Artur Stabulnieks/IMAGO/Global Look Press

Менеджер отеля, где провел свои последние дни баскетболист Янис Тимма, рассказала, в каком состоянии был номер спортсмена. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам женщины, вопреки разошедшемуся в СМИ утверждению, Тимма жил не в хостеле, а в настоящем отеле.

«Вы сами видите, что у нас чисто и аккуратно. И нет никаких тараканов! Как нет и не было номеров за полторы тысячи», — сказала она, добавив, что стоимость номеров начинается от 3 тысяч рублей.

Менеджер видела Тимму живым последней, но отказалась от предложений рассказать о трагедии со спортсменом на телевидении.

Она отметила, что решение пожить в отеле мужчина принял спонтанно, все дорогие номера были заняты, и Тимма согласился на номер, расположенный в подъезде дома. При этом, подчеркнула женщина, спортсмен показался ей симпатичным и вежливым.

«Ему привозили готовые блюда из хорошего ресторана. Тогда как в кафе подешевле напротив нашего отеля его не видели, туда он не заходил», — опровергла она утверждения, что Тимма питался в дешевой столовой якобы из-за нехватки денег.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Накануне стало известно, что на первый концерт Седоковой после трагедии с бывшим мужем не продали ни одного билета.

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