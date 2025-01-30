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На первый концерт Седоковой после трагедии с бывшим мужем не продали ни одного билета

SHOT: в Казахстане не купили ни одного билета на концерт Седоковой
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Владимир Песня/РИА Новости

В Казахстане не продали ни одного билета на концерт певицы Анны Седоковой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Седокова выступит в Алма-Ате 14 февраля. Концерт станет первым после трагедии с бывшим мужем артистки, баскетболистом Янисом Тиммой. По данным издания, за две недели до выступления не куплено ни одного билета — все столики свободны. Стоимость брони стола достигает 150 тысяч тенге (28,5 тысячи рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»).

28 января сайт Liter.kz утверждал, что друг Тиммы, предприниматель Марк Пугачев, пишет казахстанским блогерам, чтобы те помогли ему сорвать выступление Седоковой в стране.

Издание опубликовало скриншот сообщения Пугачева, которое он отправил блогерше Еркежан Шайхиевой. В письме бизнесмен призывал девушку посодействовать отмене концерта Седоковой, обвинив артистку в причастности к трагедии с Тиммой.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

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