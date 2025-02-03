Бейонсе получила «Грэмми» за лучший альбом

Американская певица Бейонсе получила главную музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом года» за альбом Cowboy Carter в рамках 67-й церемонии вручения наград Академии звукозаписи США. Трансляция мероприятия проводилась в режиме реального времени на сайте премии.

Cowboy Carter был отмечен в категории как лучший кантри-альбом. Вместе с этой статуэткой артистка за свою карьеру всего получила 33 награды.

Бейонсе стала первой темнокожей победительницей в этой категории. Награду со сцены звезде вручала ее коллега по цеху Тейлор Свифт. Когда она назвала имя победительницы, лицо Бейонсе выразило явное удивление: она не рассчитывала на эту награду.

До этого сообщалось, что американская певица, автор песен и актриса Леди Гага на церемонии «Грэмми-2025» представила свою новую песню «Abracadabra» из грядущего альбома Mayhem.

Церемония вручения наград музыкальной премии «Grammy Awards 2025» проходит в Лос-Анджелесе. С прошлого года количество главных номинаций увеличили до шести: «Альбом года», «Песня года», «Запись года», «Лучший новый артист», «Лучший продюсер» и «Лучший автор песен».

Организаторы шоу выполняют обещание уделять первостепенное внимание ликвидации последствий лесных пожаров и отпраздновать стойкость Лос-Анджелеса.

Ранее композиция «Not Like Us» американского рэп-исполнителя Кендрика Ламара выиграла «Грэмми» в номинации «Песня года».