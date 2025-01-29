Раскрыт гонорар Дмитрия Маликова

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар народного артиста России Дмитрия Маликова, 29 января празднующего 55-летие. Его цитирует сайт «Страсти».

По словам Дворцова, Маликов сейчас очень востребован — в ближайшее время он готовится к сольному концерту в Кремлевском дворце, не избегает и корпоративов.

«Востребованность максимальная как для корпоративов, так и для сборных концертов. Гонорары у него за концерт от – 1,5 млн рублей и выше», — рассказал продюсер.

Певец и композитор Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в Москве. Сегодня музыкант известен как примерный семьянин и стабильный артист, идущий в ногу со временем: в последние годы он судил рэп-баттлы, записывал песни с блогерами, участвовал в юмористическом шоу и снимался в комедии. К 55-летию Маликова «Газета.Ru» рассказала о том, как сложились его жизнь и карьера — и чем он занимается сейчас.

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