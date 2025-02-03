Детско-юношеский фестиваль «Folk без границ» готовится назвать победителей

Гала-концерт Х конкурса фольклорного искусства «Folk без границ» состоится в понедельник, 3 февраля, в московском театре «Русская песня». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пресс-релизу, на мероприятии с музыкальными и хореографическими номерами выступят детские коллективы из Москвы, Сургута, Уфы, Твери, Пензы, Самары, Стерлитамака, Пушкина и Новокузнецка. Вместе с ними на сцену выйдут российские исполнители Надежда Бабкина, Владимир Девятов, Диана Гурцкая и другие. В концерте поучаствуют и артисты детского музыкального театра «Домисолька».

Как уточняет агентство, во время концерта жюри, рассмотревшее свыше 300 заявок со всей страны, назовет победителей конкурса. Его главный приз — бесплатные путевки на творческую смену «Вседетский мастер-класс» в одном из федеральных детских центров России летом этого года.

В декабре 2024 года на конференции AI Journey наградили победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge. Участники разделили призовой фонд в 17 млн руб.

Ранее детский коллектив из Подмосковья взял гран-при на фестивале танца.