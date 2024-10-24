В Пензе прошел фестиваль танца

Детский образцовый хореографический коллектив «Боярушка» из округа Истра завоевал гран-при в номинации «Ансамбли» на XIII Всероссийском фестивале-конкурсе народного танца «Танцуй, Поволжье — 2024!», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Фестиваль танца проходил в Пензе с 18 по 21 октября. Всего в фестивале приняли участие 23 хореографических коллектива из разных регионов России, среди которых Мордовия, Московская, Челябинская, Калининградская области и другие.

Детский хореографический коллектив «Боярушка» работает в доме культуры «Кострово», г. о. Истра, с 1998 года. Он создан на базе студии при Народном ансамбле танца «Боярышня».

В 2003 году коллективу было присвоено звание «Образцовый». Основной репертуар ансамбля составляют танцы народов мира. За время существования коллектива было поставлено более 70 танцев.