На AI Journey наградили победителей международного конкурса по ИИ для детей

Победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AI Challenge наградили на конференции AI Journey, сообщает пресс-служба Сбера. Участники разделили призовой фонд в 17 млн рублей.

В церемонии награждения приняли участие 18 команд трека «Исследователи» и 26 участников индивидуальных треков «Начинающие» и «Креативные». Всего в этом году участие в конкурсе приняли 8,5 тыс. детей из 65 стран мира, среди которых США, Украина, Узбекистан, Эфиопия, Перу, Индия, Канада и другие.

«Конкурс AI Challenge призван помочь ребятам повысить навыки владения AI и сделать свой первый вклад в развитие технологий на благо человека. В этом году участники состязались в трех категориях разной сложности. Каждый, вне зависимости от уровня знаний и навыков в этой сфере, смог проявить себя в работе над задачами бизнеса с использованием AI-решений», — сказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, банк в партнерстве с Альянсом в сфере искусственного интеллекта и ведущими российскими вузами создает новые возможности для развития в России талантливых молодых профессионалов международного уровня.

Отмечается, что задания для конкурса в этом году разрабатывались Сбером, его партнерами и компаниями Альянса в сфере искусственного интеллекта.

Победители трека «Исследователи» AI Challenge 2024, помимо денежного приза, получат возможность пройти образовательную программу от Альянса в сфере ИИ и Центрального университета. По ее итогам будет сформирована российская школьная сборная для участия в Международной олимпиаде по ИИ (IOAI), которая пройдет в Китае 2–10 августа 2025 года.

Победители AI Challenge также получат ряд преференций, включая гранты на обучение от ведущих российских вузов-академических партнеров конкурса: Университета Иннополис, Центрального университета и Университета ИТМО.