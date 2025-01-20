Пи Дидди обвинили в каннибализме

Певица Сара Риверс обвинила рэпера Пи Дидди (он же — Шон Комбс) в каннибализме. Об этом она рассказала в документальном фильме Diddy: The Making of a Bad Boy.

Риверс вспомнила, что Комбс вышел из себя на съемках шоу «Создавая группу» для MTV и сказал коллеге: «Ты так меня злишь, что я хочу съесть твою плоть». По словам певицы, рэпер также запугивал одного из участников съемок избиением — он говорил, что «легко» отыщет человека, способного покалечить коллегу.

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

В октябре 2024 года стало известно, что Комбса также подозревают в причастности к кончине рэпера Тупака Шакура. Недавно экс-гангстер Дуэйн «Кифа» Дэвис сообщил, что Пи Дидди был готов отдать миллионы долларов за голову Шакура.

Ранее появилась информация, что Брэд Питт отложил свадьбу с Инес Де Рамон из-за боязни потерять свое состояние.