Моргенштерн о контракте с дьяволом: «Был такой моментик»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) не исключил, что мог заключить контракт с Сатаной. Видео с его признанием опубликовали в Telegram-канале «Алена, Блин!».

«У меня был такой моментик. Если это, конечно, не ложное воспоминание. Что я в период юношества, лет в 15-16, прям просил о популярности у дьявола. Было такое. А дальше сами думайте, верить в это или нет», — рассказал артист.

Моргенштерн предположил, что такая сделка могла произойти, судя из того, как он «расплачивается» сейчас.

27 января в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы. Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

28 января Моргенштерн вышел на связь после объявления в розыск. Он поблагодарил СК «за отличное промо к альбому».

Ранее Никита Михалков назвал Моргенштерна жертвой и инструментом либеральной диктатуры.