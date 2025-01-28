Моргенштерн вышел на связь после объявления в розыск: «За что?»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале вышел на связь после объявления в розыск.

Моргенштерн прикрепил к своей публикации юмористическую картинку. На ней сотрудники правоохранительных органов объявляют в розыск рэпера. Артист отвечает, что не прячется. В посте певец отметил, что его карта мира уменьшилась еще на десяток стран.

«Спасибо, СК РФ, за отличное промо к альбому, а то я сейчас не в лучшем состоянии, чтобы перформансы устраивать. Один вопрос, конечно, чуток мучает... За что?» — заявил рэпер.

27 января в Следственном комитете России подтвердили, что рэпера Моргенштерна объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы. Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По соответствующей статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее ТНТ выиграл суд с ремонтниками за образы Равшана и Джамшута.