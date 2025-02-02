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Василий Ливанов снова попал в реанимацию

SHOT: актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние артиста.

SHOT добавил, что 89-летний Ливанов попал в больницу с анемией в прошлую пятницу, а затем из-за обморочного состояния его срочно перевели в реанимацию. Выяснилось, что у него начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.

29 января стало известно о госпитализации Ливанова. Его супруга Елена рассказывала, что актер попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. При этом она опровергала информацию о том, что артист находился в реанимации.

26 января Telegram-канал Mash заявил, что Ливанову якобы диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. По утверждению издания, Ливанова тогда тоже отправили в реанимацию. Артист чувствовал себя плохо и жаловался на слабость, учащенное сердцебиение и головокружение. После улучшения состояния актера перевели в обычную палату.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ранее комик Азамат Мусагалиев признался, что страдал от бронхиальной астмы в детстве.

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