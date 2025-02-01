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Дружба Бена Аффлека с бывшей женой подорвала ее новые отношения

Page Six: партнер актрисы Гарнер недоволен ее дружбой с бывшим мужем Аффлеком
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Global Look Press

Дружба актера Бена Аффлека с его экс-супругой Дженнифер Гарнер подорвала ее новые отношения — с бизнесменом Джоном Миллером. Об этом заявили знакомые актрисы в беседе с Page Six.

По словам инсайдера, Миллер «не в восторге» от того, что Гарнер и Аффлек проводят больше времени вместе.

«Он знает, что Бен и Джен в последнее время полагаются друг на друга больше, чем когда-либо, и у них очень близкие отношения. Их крепнущая связь становится слишком сильной, Бен проводит с ними все праздники: Рождество, День Благодарения. Джон чувствует себя третьим лишним», — утверждает источник.

Актеры, продолжил собеседник издания, регулярно переписываются и созваниваются — больше, чем за все последние несколько лет.

«Раньше речь шла исключительно о детях, но Джон чувствует, что дело не только в них. Он не боится, что Джен вернется к Бену, но трудно не испытывать ревности, когда становится ясно, что у них сильная связь и дружба», — говорит инсайдер.

Накануне сообщалось, что Гарнер якобы возмущена тем, как Аффлек относится к другой своей бывшей супруге Дженнифер Лопес.

47-летний бизнесмен и 52-летняя актриса встречаются с 2018 года. Гарнер и Аффлек были женаты 10 лет, с 2005 по 2015 год, в браке родилось двое дочерей и сын.

Ранее сообщалось, что Деми Мур заподозрили в романе с Эндрю Гарфилдом, который младше нее на 21 год.

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