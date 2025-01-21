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Бена Аффлека обвинили в «неприемлемом отношении» к Дженнифер Лопес

In Touch: актриса Дженнифер Гарнер осудила Аффлека за грубое отношение с Лопес
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Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Актриса Дженнифер Гарнер возмущена тем, как Бен Аффлек относится к своей бывшей супруге Дженнифер Лопес. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на источник.

«Бен довольно груб и ворчлив, когда разговаривает с Лопес. Для Джен [Дженнифер Гарнер] это просто неприемлемо. Она считает, ему нужно повзрослеть — быть добрее к Лопес», — рассказал инсайдер.

Гарнер, уточнил источник, «взяла на себя обязательство» следить за тем, как актер общается с экс-супругой. Она считает, что Аффлек поступает эгоистично и «неблагодарно». Звезда «Электры» восхищена тем, что Лопес продолжила присутствовать в жизни ее детей — в то время как Аффлек отказался поддерживать контакт с близнецами Лопес.

«Лопес сдержала свое слово и продолжила присутствовать в жизни детей, но Бен не сделал то же самое для ее близнецов. Джен отругала его и призвала активизировать усилия», — раскрыл инсайдер.

У Гарнер и Аффлека, которые сохранили дружеские отношения после развода, есть трое детей: дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэл. Дженнифер Лопес растит двойняшек Макса и Эмми, которые появились в браке певицы с музыкантом Марком Энтони.

Ранее сообщалось, что Деми Мур заподозрили в романе с Эндрю Гарфилдом, который младше нее на 21 год.

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