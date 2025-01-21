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Деми Мур заподозрили в романе с Эндрю Гарфилдом, который младше нее на 21 год

Daily Mail: актрису Деми Мур заподозрили в тайном романе с Эндрю Гарфилдом
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Mario Anzuoni/Reuters

Интернет-пользователи подозревают, что актриса Деми Мур состоит в отношениях с актером Эндрю Гарфилдом, который младше нее на 21 год. Об этом сообщает Daily Mail.

В сети опубликовали видео, на котором 62-летняя Мур и 41-летний Гарфилд «кокетничают» друг с другом в закулисье церемонии награждения премии «Золотой глобус». На видео актриса держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза.

Еще недавно Deux Moi обнародовал неподтвержденную информацию о том, что Гарфилд и Мур состоят в отношениях. По информации аккаунта, звезда «Человека-паука» на данный момент проживает в поместье Деми в Айдахо.

В 2013 году актриса Деми Мур рассталась со своим последним мужем Эштоном Кутчером, который был моложе нее на 15 лет. Знаменитость также состояла в отношениях с Брюсом Уиллисом. У них трое детей — Скаут, Румер и Таллула. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год.

Эндрю Гарфилд встречался с актрисой Эммой Стоун, певицей Ритой Орой, моделью Алиссой Миллер и другими.

Ранее стало известно, что Юру Борисова номинировали на еще одну зарубежную кинопремию.

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