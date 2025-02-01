Автор хита «Сигма бой» рассказал о воспитании дочери

Продюсер Михаил Чертищев — автор хита «Сигма бой» и отец одной из исполнительниц песни Светы — рассказал о воспитании дочери. Его цитирует aif.ru.

«Считаю, что глобально в воспитании ребенку нужно прививать чувство справедливости. Мы говорим жестко, если он не прав, но тут же объясняем, что не так. Он поймет, за что на него накричали», — поделился он.

Продюсер обратил внимание, что чаще всего родители ругаются на детей из-за плохого настроения, чтобы выплеснуть свои эмоции, и несправедливость происходящего может негативно отразиться на психике ребенка.

Кроме того, Чертищев выступил против того, чтобы дети целые дни проводили у телевизора.

«Это деградирующее явление, когда родители занимаются своими делами, ребёнок в мультиках весь — так он лунтиком и вырастет», — говорит он.

Продюсер призвал родителей заниматься прежде всего собой, а детей направлять и поддерживать, давая советы, а не команды.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

Накануне депутат Европарламента Петр Быстрон назвал хит «Сигма бой» хорошей поп-песней.

Ранее стало известно, что Михаил Чертищев увеличил свой доход с 2,4 млн рублей до 17 млн рублей за последние два года.