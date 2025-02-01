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«Вряд ли могла оценить»: Судзиловская рассказала о влиянии на нее советского кино

Актриса Судзиловская назвала советское кино знаком качества
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Телеграм-канал «olesya_sudzilovskaya»

Актриса и телеведущая Олеся Судзиловская на полях премии «Золотой орел» рассказала о влиянии на нее советского кино. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Судзиловской, школьницей она любила смотреть советское черно-белое кино, в котором чувствовала особые энергию и любовь.

«Мне кажется, я до таких тем могла еще и не дорасти — «Война и мир», «Угрюм-река», но это было что-то ощущенческое. Вряд ли как произведение литературное или кинематографическое я могла оценить. Но это наш знак качества», — сказала она.

Накануне Юра Борисов признался, что не видит принципиальной разницы между съемками в российском и голливудском кино.

«Он всегда разный — процесс, — но в конечном счете он одинаковый, потому что рождается каждый раз человек», — поделился актер.

Ранее россиянам назвали лучшие советские исторические фильмы.

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