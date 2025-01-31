Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создатель «Сигма бой» увеличил свой доход в 7 раз благодаря треку

Mash: доход композитора Чертищева вырос до 17 млн рублей из-за трека «Сигма бой»
close
badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автор песни «Сигма бой», композитор Михаил Чертищев увеличил свой доход в семь раз за последние два года. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, с 2022-го доходы ИП Чертищева выросли с 2,4 млн рублей до 17 млн рублей. Причиной, предполагает Mash, стал «хайп» вокруг завирусившейся композиции «Сигма бой».

Композиция, утверждает Mash, принесла Чертищеву 15,6 млн рублей за 39 млн прослушиваний на Spotify. Также композитор заработал порядка 1,4 млн рублей на отечественных площадках.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

27 января стало известно, что общественная организация «Сорок Сороков» обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить клип «Сигма-бой» на предмет сексуализации детей. Позднее Чертищев призвал проверить саму общественную организацию.

Ранее сообщалось, что в России призвали приостановить концерты Филиппа Киркорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами