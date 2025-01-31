Создатель «Сигма бой» увеличил свой доход в 7 раз благодаря треку

Автор песни «Сигма бой», композитор Михаил Чертищев увеличил свой доход в семь раз за последние два года. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, с 2022-го доходы ИП Чертищева выросли с 2,4 млн рублей до 17 млн рублей. Причиной, предполагает Mash, стал «хайп» вокруг завирусившейся композиции «Сигма бой».

Композиция, утверждает Mash, принесла Чертищеву 15,6 млн рублей за 39 млн прослушиваний на Spotify. Также композитор заработал порядка 1,4 млн рублей на отечественных площадках.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

27 января стало известно, что общественная организация «Сорок Сороков» обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить клип «Сигма-бой» на предмет сексуализации детей. Позднее Чертищев призвал проверить саму общественную организацию.

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