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Умер народный артист России Виталий Воробьев

Умер народный артист РФ дрессировщик Виталий Воробьев
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Telegram-канал «Большой Московский Цирк»

На 80-м году жизни умер народный артист России, акробат и дрессировщик медведей Виталий Воробьев. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что ушел из жизни Воробьев Виталий Филиппович – народный артист России, выдающийся дрессировщик медведей и акробат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство.

До этого сообщалось, что единственный в СССР обладатель высшей всемирной клоунской награды «Маска Грока» Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, ушел из жизни 14 августа в возрасте 85 лет. Одним из изобретений Николаева с 1972 года был вечерний костюм, в котором он выходил на сцену, в процессе выступления постепенно перевоплощаясь в непоседливого клоуна. Каждый свой номер артист ставил самостоятельно.

Ранее умер актер Константин Желдин.

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