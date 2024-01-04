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Умер актер Константин Желдин

Ректор ГИТИСа Заславский: актер Константин Желдин умер на 91-м году жизни

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Андрей Махонин/ТАСС

Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

По словам Заславского, Желдин до последних дней выходил на сцену и являлся одним из старейших актеров России.

Заславский добавил, что Желдин был замечательным артистом. Он работал со многими великими режиссерами.

Артист родился в Москве в 1933 году. В 1961 году он закончил училище имени Щукина.

До этого генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный сообщал, что автор и худруководитель нескольких команд КВН Станислав Агафонов скончался в возрасте 40 лет.

Отмечается, что Агафонов умер от инфаркта миокарда. Он являлся одним из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка».

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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