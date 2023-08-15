Легенда цирка и наставник Пугачевой. Умер клоун Андрюша

Народный артист РСФСР и наставник Аллы Пугачевой Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался в Москве. За два дня до смерти СМИ сообщали о его экстренной госпитализации, но сам артист слухи опровергал.

Единственный в СССР обладатель высшей всемирной клоунской награды «Маска Грока» ушел из жизни 14 августа в возрасте 85 лет. Как сообщила пресс-служба Росгосцирка, он умер в Боткинской больнице около полуночи.

Причина смерти артиста официально не объявлялась. По данным Mash, Николаев умер из-за перитонита и некроза желчного пузыря.

close Андрей Николаев в гримерной Московского государственного цирка, 1973 год Клоун Андрей Николаев выступает в цирке на Ленинских горах, Москва, 1972 год Андрей Николаев выступает на манеже Московского Государственного цирка на Цветном бульваре, 1983 год Заслуженный артист РСФСР, клоун Андрей Николаев на арене старого Московского цирка на Цветном Бульваре, 1983 год Артисты цирка Елена Амвросьева (справа) и Андрей Николаев (слева) исполняют номер «Музыкальное недоразумение» на арене Московского Государственного цирка на Цветном бульваре, 1983 год Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

12 августа Telegram-каналы сообщали об экстренной госпитализации артиста в московскую клинику. По информации Baza, он был доставлен в больницу имени Мухина из-за проблем с печенью, при поступлении у него также выявили последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Впоследствии канал обновил публикацию, сообщив, что у Николаева обострилось хроническое заболевание, но он был выписан из клиники после улучшения самочувствия.

Mash уточнил, что речь идет об острой стадии механической желтухи, требующей хирургического вмешательства. По информации канала, артист категорически отказывался от операций.

Сам Николаев в комментарии агентству ТАСС сообщения о своей госпитализации опровергал.

«Я дома. Но я не в состоянии сейчас разговаривать», – заявил он.

В Росгосцирке в тот же день подтвердили плохое самочувствие артиста, добавив, что он отказался ехать в больницу.

Дата и место прощания с Николаевым в настоящее время неизвестны. Как пишет MSK1 со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка, церемония может пройти в Московском цирке на Цветном бульваре.

Клоун в костюме и балетных пуантах

Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (ГУЦИ) и Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Выступал на сцене со студенческих лет, работал с такими мастерами клоунады, как Михаил Румянцев, Юрий Никулин и Эмиль Кио.

«У меня были очень хорошие отношения с Юрием Владимировичем Никулиным. Почти ежедневно после представления, спектакля он приходил ко мне в гримерную <...> и мы с ним сидели и беседовали долгие беседы буквально до поздней ночи. Это один из самых замечательных эпизодов моей жизни, я это помнить буду всю жизнь», – рассказывал сам Николаев.

В 1960-х годах Николаев придумал свой самый известный образ – клоуна Андрюшу. Наивный и любопытный, он постоянно попадал в нестандартные ситуации, но каждый раз находил из них выход благодаря своим предприимчивости и остроумию. Одним из изобретений Николаева с 1972 года был вечерний костюм, в котором он выходил на сцену, в процессе выступления постепенно перевоплощаясь в непоседливого клоуна. Каждый свой номер артист ставил самостоятельно.

«Я ученик Карандаша (Михаила Румянцева. — прим. «Газета.Ru»), а Карандаш говорил, что каждый клоун должен быть ребенком. В соответствии с этим я придумал себе и костюм <...> Я был такой мальчик. Ну если мальчик – я Андрюша», — объяснял выбор образа артист.

За время работы Николаев получил множество травм: восемь сотрясений мозга, переломы и неоднократные разрывы связок. «И в полете я летал, и на батуте прыгал. Попал под лошадь – сломал ногу. Прыгал в номере [Эдуарда] Бернадского в кольцо, сальто делал. В Австралии пять месяцев я прыгал, потом сломался трамплин, меня привезли из Австралии в гипсе – я сломал себе позвоночник», — рассказывал он.

По словам артиста, в десятом классе у него обнаружили порок сердца, но он сделал себе фиктивную справку, чтобы иметь возможность заниматься цирковым искусством.

«Клоун Андрюша удивлял публику акробатическими трюками и виртуозным эквилибром. Его лирический герой исполнял джигитовку, вальсировал на балетных пуантах, жонглировал и пел – о важном или смешном, о несерьезном или самом главном», – рассказали в Росгосцирке.

В 1978 году артист основал собственный коллектив «Комедийный цирк» и поставил спектакль «Я работаю клоуном»: для него Николаев не только написал сценарий, но и придумал номера для всех акробатов и эквилибристов. В дальнейшем он подготовил еще множество эксцентричных выступлений, в том числе представление «Шиворот-навыворот» для московского Театра эстрады, где исполнил главную роль, и номер «Ковбой навеселе» для своего сына Андрея, который также был цирковым артистом и скончался в 2007 году после тяжелой болезни.

С 1976 года Николаев преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссеров эстрады, среди его студентов была певица Алла Пугачева. Результат их совместной работы можно увидеть в фильме «Женщина, которая поет», где Пугачева во время исполнения «Песенки про эстраду» жонглировала шарами.

«Алла Борисовна поражала меня своей работоспособностью. Она пришла как-то и сказала: «Андрей Николаевич, я хочу научиться жонглировать. У меня завтра концерт в Лужниках и я хочу уже на этом концерте жонглировать <...> Хочу кидать хотя бы три шарика». Я говорю: «Алла, ну это невозможно сделать. Три шарика свободно кидать – для этого мало суток». Она сказала: «Для меня нет». Мы закрылись в аудитории где-то в шесть вечера <...> Где-то в час ночи она три шарика кинула», — рассказывал Николаев.

За время своей цирковой карьеры Николаев неоднократно был лауреатом всесоюзных и международных конкурсов, в 1969 году он был удостоен «Маски Грока», в 1983 – премии «Оскар» в номинации «Лучший артист года» в Бельгии, а в 1998 – награжден Орденом Почета.