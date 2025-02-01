Вдову Караченцова спас садовник

Вдова актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина рассказала, как однажды ее спас садовник. 76-летнюю заслуженную артистку России цитирует aif.ru.

По словам Поргиной, сейчас она находится в Дубае и не служит в Ленкоме, откуда ушла после кончины Инны Чуриковой.

Актриса рассказала журналистам, что два года назад по дороге на дачу почувствовала себя плохо, позвонила садовнику и попросила вызвать скорую помощь.

«Я ему сказала: «Меня трясет, у меня, видно, давление, мне плохо, слезы текут». Мне повезло, я приехала на дачу, слава богу, скорая уже была», — вспоминает она.

В конце декабря 2024 года Поргина выступила против создания дипфейка Николая Караченцова. Она признавалась, что уже получала подобные предложения. Ей предлагали «большие деньги» за оживление Караченцова в кино, но она не согласилась.

Ранее Поргина заявила, что год боролась за жизнь из-за тромба.