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Вдова Караченцова вспомнила, как чудом осталась жива: «Почти год боролась за жизнь»

Актриса Поргина: почти год боролась за жизнь из-за образовавшегося тромба
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, рассказала aif.ru о том, как лежала в больнице два года назад.

По словам Поргиной, у нее начались проблемы с артериальным давлением и образовался тромб из-за проблем на работе. В какой-то момент, вспомнила артистка, ей стало плохо по дороге на дачу. Она позвонила своему садовнику, чтобы тот вызвал скорую помощь.

«Я почти год провела в больнице, борясь за свою жизнь! Я 13 лет боролась за жизнь Коли, и год за свою, чтобы выстоять», — поделилась знаменитость.

В том же интервью Поргина рассказала, что сейчас отдыхает в Дубае. Артистка вспомнила, что приезжала в ОАЭ еще со своим мужем.

«Я в Дубай Колечку привозила, мы должны были полгода жить у моря, чтобы он продлил свою жизнь. И мы это сделали! Коля был очень щедрый и всех прощал, он считал, что в этой жизни все актеры должны помогать друг другу», — рассказала она.

В конце декабря 2024 года Поргина выступила против создания дипфейка Николая Караченцова. Она признавалась, что уже получала подобные предложения. Ей предлагали «большие деньги» за оживление Караченцова в кино, но она не согласилась.

Ранее стало известно, что Милане Тюльпановой пришлось делать операцию из-за травмы на «Выживалити».

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