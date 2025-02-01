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TikTok удалил песню «Йоу, русские» после жалобы властей Казахстана

TikTok удалил песню «Йоу, русские» после запроса Минкульта Казахстана
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Global Look Press

Социальная сеть TikTok удалилa песню «Йоу, русские» после жалобы министерства культуры Казахстана. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Кочетов, передает ТАСС.

В песне присутствует нецензурная брань в адрес русских. По словам Кочетова, Минкультуры направило аналогичные обращения в адрес администраций ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

27 января 2025 года контент был удален с площадки TikTok.

По данным Минкульта Казахстана, указанная песня или ее фрагменты были зафиксированы на 22 иностранных интернет-ресурсах, в том числе на видеохостинге YouTube и в соцсети «ВКонтакте».

Соцсеть TikTok в 2022 году приостановила распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории России.

19 января в Госдуме заявили, что TikTok может вернуться в Россию после блокировки приложения в США. По словам зампреда комитета по информполитике Андрея Свинцова, компания после ухода с американского рынка может зайти на те, где ей «никто не мешает», в том числе и на российский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме отреагировали на TikTok-видео с истязаниями двухлетнего мальчика.

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